Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası davasında sanıklara para cezası

10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası davasında sanıklara para cezası

-ARŞİV-

Para Cezası Taksirle Ölüme Sebebiyet İş Kazası Sağlık Ekipleri Cinayet 

-Binadan detay görüntü
-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarından detaylar
-Asanasör boşluğunun görüntüsü
-Düşen asansörün görüntüsü
-Zanlıların emniyetten çıkışı
-Çalışan işçilerden detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Mecidiyeköy'de 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasına ilişkin davada 9 sanık 60 bin 800’er TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme 16 sanığın ise beraatine karar verdi. Mecidiyeköy’deki eski Ali Sami Yen stadının yerine inşa edilen rezidans inşaatında 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasına ilişkin 25 sanığın ''taksirle ölüme sebebiyet vermek''ten yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bir kısım müştekiler ile 4 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. “Bu iş kazası değil iş cinayetidir” Duruşmada söz alan müdahil Mustafa Genç, “Yaşanan olayda oğlum Hıdır Ali Genç hayatını kaybetti. Tüm sanıklardan şikayetçiyim. Bu iş kazası değil iş cinayetidir. Çocuklarımızı bilerek öldürdüler şimdi aklanmaya çalışıyorlar” dedi.
Söz alan sanıklar ise önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek beraatlerine karar verilmesini talep ettiler. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme sanıklardan Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç, Adem Akyıldız, Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz, Ahmet Said Demir ve Mert Çanakçı’yı taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan 8 yıl 4’er ay hapse çarptırdı. Sanıkların suçu teksirle işlemeleri ve olay nedeniyle tali kusurlu olmalarını göz önünde bulunduran mahkeme, bu cezanın 3 bin 40 günlük adli para cezasına çevrilmesine karar verdi. Mahkeme günlüğü 20 TL den olmak üzere bu sanıkların 60 bin 800’er TL para cezasına çarptırılmasını hükmetti. Diğer sanıkların yapılan yargılama sonucunda olayda kusurları bulunmadığının anlaşıldığını hükmeden mahkeme, bu nedenle 16 sanığın beraatine karar verilmesini kararlaştırdı. Mahkeme para cezasını 24 ay eşit taksitle ödenmesini kararlaştırdı. Ayrıca sanıkların 3 ay süreyle meslekten men edilmesine hükmetti.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı