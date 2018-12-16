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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
10 ilde 25 bin TL’lik bebek kamerası çalan hırsızlar Kocaeli’de yakalandı Haberi

10 ilde 25 bin TL’lik bebek kamerası çalan hırsızlar Kocaeli’de yakalandı Haberi

Hırsızların asayişten çıkarılması

Akalan Kiralık Araç Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 

-Detaylar

( KOCAELİ )- Kamera hırsızları suç makinesi çıktı KOCAELİ

- Yaklaşık 10 ilde bebek ürünleri mağazalarından 25 bin TL değerinde bebek odalarına yerleştirilen kameraları çalan 2 kişi, son işleri için geldikleri Kocaeli’de polis ekiplerince yakalandı. Aralarında Kocaeli’nin de olduğu 10 ilde bulunan bebek ürünleri satan mağaza işletmecileri, iş yerlerinde bebek odalarına yerleştirilen kameraların çalınması olaylarının artması üzerine şikayetçi oldular. Kocaeli’de de son 2 ayda 5 farklı mağazada benzer hırsızlık olayların yaşanması sonrasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri inceleme başlattı. Hırsızlığa giderken suçüstü yolda yakalandılar Polis ekiplerince yapılan inceleme sonrasında 10 ilde toplamda 12 adet kamera çalan şahısların, kiralık araç ile Kocaeli’ne geldiklerini tespit etti. Aracın plakasını belirleyen polis ekipleri, kiralanan aracın Kocaeli’ne giriş yaptığını tespit ederek harekete geçti. İzmit D-100 karayolu Orduevi mevkiinde aracı durduran ekipler, B.Y.(28) ve Ş.Y.(27) adlı şahısları gözaltına aldı. 15 Bin TL’lik bebek kamerası çalan hırsızlar suç makinesi çıktı Şahısların emniyette yapılan incelemelerinde, 10 ilde AVM’lerde bulunan bebek ürünleri satan bir firmanın mağazalarından özel bir teknik ile bebek kameralarının alarmlarını etkisiz hale getirerek çaldıkları belirlendi. Şüphelilerden B.Y.’nin 17, Ş.Y.’nin ise 20 faklı suç kaldı olduğu tespit edildi. Toplamda 25 bin TL’lik bebek kamerası çalan hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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