10 hektarlık ormanlık yangını 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü

-Havadan söndürme çalışmaları

-Söndürme helikopteri detay

-Havadan su atılma anı

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-Ulaşım; 03072018_kmaras_orman_yangin_(118 MB)_başlığında Kahramanmaraş FTP’den geçildi.



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen anız yangını ormanlık alana sıçradı. Ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden önlendi. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Araplı mevkindeki tarımsal alanda bulunan anızların yakılmasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü 2 söndürme helikopteri, 20 arozöz, 1 dozer, bir iş makinesi ile birlikte çok sayıda ekip sevk edildi. 2 saat süren söndürme çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Kertmen, yangının 10 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.



Özellikle yaz aylarında anız yangınlarının çevresel felaketlere yol açabileceğinin altını çizen Kertmen, vatandaşları özellikle ormanlık bölgelerde daha dikkatli olmaya davet etti.

