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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
10 günlük bebeğiyle savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındı

10 günlük bebeğiyle savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındı

SURİYELİLERİN OTOBÜSLE GELİŞİ

Can Güvenliği Bombalı Saldırı Sınır Kapısı Hanlı Saldırı 

-ÇANTALARINI ALMALARI
-10 GÜNLÜK BEBEĞİN ANNE VE BABASININ KUCAĞINDAYKEN DETAY
-RÖPORTAJ
-DETAYLAR

( HATAY ) HATAY

- İdlib'de meydana gelen bombalı saldırıların ardından yerli halk, evlerini ve iş yerlerini terk ederek sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Edinilen bilgiye göre, Rusya'nın geçtiğimiz gün yapmış olduğu bombalı saldırının ardından, İdlib'de yaşayan yerli halk, savaşın ortasında kalmamak için evlerini ve iş yerlerini terk etti. Otobüslere binen Suriye vatandaşları, Suriye ile Türkiye'yi ikiye ayıran Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan girerek Türkiye'ye sığındı. Suriyeliler, Reyhanlı'da taksilere binerek akrabalarının yanına gitti. Öte yandan, 10 günlük bebeği ile savaştan kaçan bir kadın, İdlib'in karışık olduğunu ve çocuklarının can güvenliği için Türkiye'ye sığındıklarını ifade etti.

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