Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı Video

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı Video

operasyondan görüntüler

Akalan Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Hırsız Polis Ekipleri 

-zanlıların hırsızlık anları
-zanlıların emniyetten çıkarılışı
-ele geçirilenler

( ANKARA -EK)- Ankara’da 10 günde beş otomobil çalan hırsızlara ‘Otostop’ operasyonu- Zanlıların hırsızlık anları kameraya yansıdı ANKARA

- Ankara’da üç ilçeden son 10 günde toplam beş otomobil çalan beş kişi, yapılan ‘Otostop’ operasyonuyla yakalandı. Yakalanan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinden son 10 günde park halindeyken çalınan beş otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Araçların çalındığı bölgelerde geniş çaplı inceleme başlatan ekipler çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek, otomobilleri çalan şahısları tespit etti.Kolundaki dövme yakalattıAyrıca, polis tarafından güvenlik kameralarında yapılan detaylı inceleme sonucunda, şahıslardan birinin akaryakıt istasyonunda arabanın camından uzattığı kolunda bulunan dövme dikkat çekti. Dövme detayından yola çıkan polis ekipleri, şahsı tespit etti.Polis, düzenlediği “Otostop” operasyonu ile araçları çaldığı tespit edilen E.K., M.A., M.E., H.İ.Ş. ve G.K’yi yakaladı. Gözaltına alınan beş şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan hırsızların, otomobillere ait akü, teyp, ses sistemi, jant, lastik gibi parçaları sökerek başka kişilere sattıkları belirlendi.Polis ekipleri, çalışmanın ardından bulunan otomobilleri ve otomobillerden sökülen parçaları, sahiplerine teslim etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı