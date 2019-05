10 günde 18 bin 500 ton atık çıkarılan Meles ve Arap dereleri havadan görüntülendi

-Drone görüntüleri



- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, Meles ve Arap derelerinde temizlik çalışması başlattı. Dört noktada toprak setler yaparak derelerin yatağındaki suları boşaltan İZSU ekipleri, tabanda ve çıkış ağızlarında biriken 18 bin 500 ton (924 kamyon) atık malzeme çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, yağışlı kış mevsimi ve bahar aylarının ardından, yoğun yerleşim bölgelerinden geçen Meles ve Arap derelerinde temizlik çalışması başlattı. Yıl boyunca yağışlarla birlikte gelerek bu iki derenin tabanı ve çıkış ağızlarında biriken, suyun denize ulaşmasına engel olarak kokuya yol açan çöp ve malzemeler temizlendi. Arap Deresi bitti, Meles’de devam ediyor İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda öncelikle her iki derede toplam 4 noktada toprak setler yapılarak derelerdeki sular pompalarla boşaltıldı. Çalışmalarda 924 kamyon dolusu, toplam 18 bin 500 ton malzeme dere ağızlarından çıkarıldı. Arap Deresi’ndeki temizlik çalışmaları bitirilirken, Meles Deresi’ndeki çalışmaların 20 günde tamamlanacağı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında, dere tabanında biriken katı atık, çöp gibi malzemeler 27 personel, 13 adet iş makinesi ile temizlenip 12 adet kamyonla da taşıma işlemi gerçekleştirildi.

Bölgede hava sıcaklığına bağlı olarak tabanda biriken malzemelerden kaynaklanan kokuyu en aza indirebilmek için kireç döküldükten sonra malzemeler alandan uzaklaştırılıyor. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, nisan ayının son haftasında başlayan temizlik çalışmalarına ilişkin şu bilgiyi verdi: "Özellikle vatandaşlarımız tarafından dere yataklarına atılan çöpler ve katı malzemeler, yağmur suları ile birlikte bu bölgede birikiyor. Her yıl olduğu gibi yağışlı mevsimin bitmesinin ardından Meles ve Arap derelerinin körfeze açıldığı noktaya kadar olan bölümde periyodik temizlik çalışması yapıyoruz. Ne yazık ki dere içine atılan plastik, cam, metal, tahta gibi her türlü evsel, endüstriyel, tarımsal ve hayvansal atıkların inorganik ve organik içerikli olması ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, dere güzergahı boyunca zaman zaman koku oluşuyor. Temizliğin ardından dere tabanından çıkan malzemenin uzaklaştırılması ile birlikte koku sorunu ortadan kalkacak."