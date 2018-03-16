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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
10. Forum Bornova Kukla Oyunu Ödülleri sahiplerini buldu

10. Forum Bornova Kukla Oyunu Ödülleri sahiplerini buldu

Programdan detay

Televizyon Ödül Töreni Teknoloji Zihinsel Gelişim Festival 

-Röp.

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’e kukla sanatını hatırlatmanın yanı sıra çocukların duygusal ve zihinsel gelişimine katkı sunmayı hedefleyen Forum Bornova Kukla Yarışması’nın sonuçları açıklandı. İzmirlilerin buluşma noktası Forum Bornova, dünyadaki sayılı kukla festivallerinden biri olan ve bu yıl 12. kez düzenlenen İzmir Uluslararası Kukla Günleri kapsamında, Forum Bornova Kukla Oyunu Yarışması’nın onuncusunu 10-11 Mart tarihlerinde gerçekleştirdi. 24 farklı okuldan 332 minik sanatçı en iyi kukla performanslarını sergiledi. Katılımcı çocuklar, masal konusu ve ana karakterler sabit olmak üzere, performanslarının senaryolarını ve diyaloglarını kendileri yazarak özgün bir şekilde yorumladılar. Çocukların teknolojiye ve televizyona bağımlı hale geldiği günümüzde, sanatı çocuklara sevdirmenin yanı sıra sanatın icracısı ve yorumcusu olma olanağı da sunan Forum Bornova Kukla Oyunu Yarışması’nın sonuçları 16 Mart Cuma günü renkli görüntülerin yaşandığı ödül töreninde açıklandı. Yarışmanın jürisi sahne tasarımından senaryoya, diyalog tasarımından kukla oynatımına kadar 10 farklı kategoride en başarılı okulları ödüllendirdi. Sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra çocukların yüzlerini güldürecek etkinliklere de önem verdiklerini belirten Genel Müdür Doğan Alpan, projelendirinin devamının geleceğini söyledi.

Ödül alan okullar ise şöyle: “En İyi Sahne Tasarımı Bornova Okyanus Koleji, En İyi Kukla Tasarımı Eraslan Okulları, En İyi Kukla Oynatımı Yönder Koleji, En İyi Metin Uyarlama Narlıdere Özel Takev İlk ve Ortaokulu, En İyi Karakter Tasarımı Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları Bornova Merkez Kampüsü, En İyi Diyalog Tasarımı İzmir Özel Çamlaraltı Koleji, En İyi An Özel Ekin Koleji, Forum Bornova Özel Ödülü Şehit Astsubay Hilmi Öz İlkokuluJüri Özel Ödülü Konak Rıdvan Nafiz Edgüer Ortaokulu, İzmir Uluslararası Kukla Günleri Özel Ödülü İtü Geliştirme Vakfı Okulları.”
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