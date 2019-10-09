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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri - SAMSUN

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri - SAMSUN

- Atakum Sanat Merkezi - Programın düzenlendiği salondan görüntüler - Konserden görüntüler - Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ile röportaj - Sergiden görüntüler10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü - 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla Samsun 'da etkinlik düzenlendiSAMSUN (AA) - Samsun 'da 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıla etkinlik düzenlendi.
Atakum Sanat Merkezinde, "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü" dolayısıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile Pelitköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından hazırlanan "İnanç, Sabır ve Emekle Biz de Varız" temalı etkinlik düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Pelitköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi görenler koro ve solo türküler ile kendi yazmış oldukları şiirler seslendirildi. Ayrıca skeçler ve halk oyunu gösterisi sahnelendi. Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte hem ruh sağlığı hastalıklarının farkındalığını arttırmak hem de onların sosyal hayata uyumu konusunda vatandaşları bilgilendirmek istediklerini belirtti.
Oruç, "Etkinlikte tedavi gören danışanlarımız tarafından 1 yıl içinde sosyal hayata adapte ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında yapılan çalışmaları sergiledik. Tamamen el ürünü kendi çalışmaları. Ruh sağlığı hastalıklarının farkıdalığını arttırmak ve de sosyal hayata uyum konusunda farkındalık yaratmak istedik. Hem vatandaşı bilgilendirmek hem de böyle hastalardan olan kişilerin neler yapabileceklerini görmeleri anlamında bu çalışmayı yaptık. Sergimiz gerçekten çok güzel oldu." dedi.
Düzenlenen programa Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Pelitköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastaları ve personeli ile hasta yakınları katıldı.

Rehabilitasyon Farkındalık Ruh Sağlığı Farkındalık Yaratma Sosyal Hayat 

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