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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
10 düzensiz göçmen yakalandı - HATAY Haberi

10 düzensiz göçmen yakalandı - HATAY Haberi

- Yakalanan göçmenlerden detay Hatay ’da 10 düzensiz göçmen yakalandıHATAY (AA) - Hatay ’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi girişinde şüpheli gördükleri ki otomobili durdurdu.Araçlarda yapılan kontrollerde sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri tespit edilen 10 Suriyeli yakalandı.Yabancı uyruklular Hatay İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, olayla ilgili iki aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Akalan Trol 

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