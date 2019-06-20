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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
10 düzensiz göçmen yakalandı - BALIKESİR Haberi

10 düzensiz göçmen yakalandı - BALIKESİR Haberi

Yakalanan göçmenlere ait detaylar Balıkesir 'de 10 düzensiz göçmen yakalandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.Ege Denizi'nde rutin devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, Midilli'ye doğru giden bottaki aralarında kadın ve çocukların da olduğu biri Afganistan, 9'u İran uyruklu düzensiz göçmenleri alıp kıyıya çıkardı.Sahil Güvenlik Komutanlığının Cunda Adası'ndaki yerleşkesine getirilen yabancı uyruklular, polis merkezine teslim edildi.Yiyecek, içecek, giysi, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Merkezi Tıbbi Malzeme Akalan Sahil Güvenlik İnsani Yardım 

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