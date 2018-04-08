10 dakikada 8 sucuk ekmek yedi ödülü yine sucuk oldu

--Sucuk ekmeklerden detay

--yarışmacıların yarışacağı masalardan detay

--yarışmacılardan detay

--5'ten geriye doğru sayılması ve yarışmaya başlanması

--Yarışmacıların sucuk ekmek yemelerinden detay

--Yarışmayı kazanan Ahmet Emin Kütük'ten detay

--Ahmet Emin Kütük ile röporatj

--Ahmet Emin Kütük'e Murat Cahid Cıngı tarafından ödülünün verilmesi



( KAYSERİ ) -- Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen sucuk ekmek yarışmasına 10 kişi katıldı- Yarışmada 10 dakikada 8 sucuk ekmek yiyen Ahmet Emin Kütük birinci oldu KAYSERİ



- Erciyes Kayak Merkezi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen 'Sucukla Patla' isimli sucuk ekmek yarışmasında Ahmet Emin Kütük 10 dakikada 8 sucuk ekmek yiyerek birinci oldu. Kış sezonu pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta 'Sucukla Patla' isimli sucuk ekmek yarışmasına ev sahipliği yaptı. Keyifli anların yaşandığı yarışmaya 10 kişi katıldı.

Yarışmacılar 10 dakika içinde kendileri için hazırlanmış olan sucuk ekmeği yemeye çalıştı. 10 dakika içinde 8 sucuk ekmeği yiyen 30 yaşındaki Ahmet Emin Kütük birinci oldu. Birinci olan Ahmet Emir Kütük'e ve dereceye giren diğer yarışmacılara ödülünü Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı verdi. (AÖ-

