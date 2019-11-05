Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
10 bin lira bulunan poşet çöp kamyonundan çıktı - MUĞLA Haberi

10 bin lira bulunan poşet çöp kamyonundan çıktı - MUĞLA Haberi

- Çöp poşetlerinin karıştırılması - Paranın bulunması - Sahibinin parayı sayması Muğla 'da 10 bin lira bulunan poşet çöp kamyonundan çıktıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde 10 bin lira bulunan poşet, kamyondaki çöplerin boşaltılmasıyla bulundu.Babataşı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Erkoç, bankadan çektiği 10 bin lirayı poşete koyarak eve geldi. Evdeki çöplerle birlikte para poşetini de çöpe attığını fark eden Erkoç, zabıtadan yardım istedi.Mahalledeki çöpleri toplayan çöp kamyonu depolama tesisine gitmeden durduruldu. Fethiye Belediyesi Hayvan Pazarı'na getirilen kamyondaki çöpler alana boşaltıldı. Zabıta ve temizlik işleri ekiplerinin yardımıyla çöpleri karıştıran Erkoç, attığı poşeti buldu.Eksiksiz olduğu belirlenen para Erkoç'a teslim edildi.

Zabıta 

loading...
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı