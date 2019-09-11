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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın - GAZİANTEP

10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın - GAZİANTEP



: - Yangını söndürme çalışmaları Gaziantep 'te 10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın - Nizip ilçesinde 10 bin büyükbaş hayvan ve 30 bin ton samanın bulunduğu çiftlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyorGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde 10 bin büyükbaş hayvan ve 30 bin ton samanın bulunduğu çiftlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Nizip - Karkamış yolu Doğrular Mahallesi yakınlarında bulunan büyük bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Saman balyalarına sıçrayan yangın, kısa sürede büyüdü. Gaziantep ve ilçelerinden gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almaya çalışıyor.10 bin büyükbaş hayvan ve 30 bin ton samanın bulunduğu çiftlikte yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşı tedbir alındı.Bu arada Nizip Belediye başkanı Mehmet Sarı da yangının meydana geldiği çiftlikte incelemede bulundu.

Büyükbaş Hayvan Hayvan Trol 

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