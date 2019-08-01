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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
10 aylık bebek hayatını kaybetti - MUĞLA Video

10 aylık bebek hayatını kaybetti - MUĞLA Video

- Cenaze aracından detay - Bebeğin cenazesinin bulunduğu tabuttan detay - Cenazenin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülmesiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, 10 aylık bebek hastanede yaşamını yitirdi.Bodrum Devlet Hastanesine, ailesi tarafından rahatsızlığı nedeniyle getirilen 10 aylık Kübra Okur, aniden fenalaştı.Nefes almadığı anlaşılan ve hemen hastanenin acil bölümüne götürülen bebek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Akciğerine mama türü bir maddenin kaçması nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilen bebeğin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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