10 ayda 3 bin ocağa ateş düştü Haberi



- Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 10 ayda meydana gelen 362 bin 652 trafik kazasında 270 bin 222 kişinin yaralandığını, 3 bin 16 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Artan denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, trafik terörüne davetiye çıkarıyor. Yılın Ocak-Ekim döneminde yine binlerce ocağa ateş düştü. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2018 yılının ilk 10 ayında ülke genelinde meydana gelen 362 bin 652 trafik kazasında tam 270 bin 222 kişinin yaralandığını, 3 bin 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sadece geçen Ekim ayında ülke genelinde meydana gelen 35 bin 461 kazada 23 bin 956 kişi yaralandı, 306 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 10 ayındaki 167 bin 478 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 15 bin 664 kazaya yayalar, 2 bin 627 kazaya araç kusurları, bin 93 kazaya yol ve bin 236 kazaya ise yolcular davetiye çıkardı. Kırmızı ışıkta durmadan geçen 4 bin 317 sürücü ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. 2 bin 463 sürücü de alkol alıp direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu. Hatalı şerit değiştiren 2 bin 715 sürücü de ölümlü kazaya davetiye çıkardı. İlk 10 aylık dönemde 76 at arabası, 2 bin 748 traktör, 297 ambulans ve 357 iş makinesi yaralamalı ve ölümlü kazaya karıştı. Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen resmi kaza verilerine göre yılın ilk 10 ayında Ankara'da 167, İstanbul'da 127 ve İzmir'de 146 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Yılın Ocak-Ekim döneminde 5 bin 706 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da ise 72 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 852 kişi yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazalarınsa rakamlara dahil olmadığını duyurdu. Kazalardaki can ve mal kaybını asgariye indirmeyi hedefleyen güvenlik güçleri, kural ihlâli yapan sürücü ve yayalara ceza yağdırdı. Resmî rakamlara göre 10 aylık dönemde ülke genelinde 11 milyon 671 bin 149 sürücü ve yayaya 3 milyar 494 milyon 976 bin 968 lira ceza kesildi. Cezaların 2 milyar 166 milyon 726 bin 789 liralık bölümü kural ihlâli yapan araçların plâkasına yazıldı. Ocak - Ekim döneminde alkol alıp direksiyona geçen 121 bin 675 sürücü hakkında ise işlem yapıldı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 849 bin 266 araç trafikten men edildi. (SA-İHS-MŞ)

