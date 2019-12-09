10 Aralık İlk Türk Kadın Mitingini anlatan resim sergisi açıldı

-Serginin gezilmesi

-Röportaj yapılması

-Detaylar



( KASTAMONU )- “Kastamonu’dan Dünyaya Açılan Kadın Ufku” resim sergisi açıldı KASTAMONU



- Anadolu’nun işgaline karşı haklı seslerini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919’da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu’da 100. yıl etkinlikleri kapsamında Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi tarafından “Milli Mücadele ve Kastamonu/Kastamonu’dan Dünyaya Açılan Kadın Ufku” konulu resim sergisi açıldı. Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasından birkaç ay sonra, Anadolu’nun yabancı kuvvetler tarafından işgalini protesto etmek amacıyla 10 Aralık 1919’da Kastamonu’da bir miting düzenlendi.

Milli Mücadele tarihine ilişkin kayıtlarda ülkenin ilk kadın mitingi olduğu belirtilen 10 Aralık 1919 Kastamonu Kadın Mitingi, yörenin aydın kadınları öncülüğünde, 3 bin kadının katılımı ile gerçekleşmiş ve miting dönemin yerel gazetelerinde geniş yer bulmuştu. Bu kapsamda 10 Aralık İlk Türk Kadın Mitinginin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ) tarafından Kastamonu Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezinde “Milli Mücadele ve Kastamonu/Kastamonu’dan Dünyaya Açılan Kadın Ufku” başlıklı bir dönem sergisi düzenlendi.

Sergiyi, Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplam, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Serginin gezilmesinin ardından açıklamada bulunan Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi Proje Sözcüsü Zeynep Esen, “Grubumuz bir sivil toplum kuruluşudur. Kastamonu’nun sürdürülebilir gelişimi için farklı projeler hazırlıyoruz. Bugün bizi bir araya getiren projede Kastamonuluların İlk Kadın Mitinginin 100. yıl kutlamalarına hazırladığımız bir çalışmanın ilk ayağıdır. Bildiğiniz üzere 100 yıl önce Kastamonulu kadınlar Milli Mücadele döneminde bir araya gelip hem halkı bilinçlendirmek hem de Milli Mücadeleye katkıda bulunmak üzere bir miting düzenliyorlar. 3 bin kadının katılımıyla yapılan bu miting, dönemi için çok öncü bir hareket. Şehit Şerife Bacı gibi o dönemde ülkemiz için canlarını feda eden kadın kahramanlarımızın yanında bu isimsiz kadınlarda o dönemin şartlarında Aralık ayında soğukta 3 bin kişiyi bir araya getiriyorlar ve Anadolu’da Milli Mücadele ruhunun genişlemesi ve büyümesi için önemli bir adım atıyorlar” dedi.

Serginin, Osmanlı İmparatorluğunun son döneminden başlayın Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasındaki süreci anlattığını söyleyen Esen, “Bizde bugün yıllardır farklı şekilde kutlanmakta olan hem Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken bugünü tekrardan anmak hem de konuyu kültür ve sanatla birleştirip daha geniş bir kamuoyu oluşturabilmek için farklı paydaşlarla birlikte bir araya geldik. Kastamonu’dan Dünyaya açılan kadın ufku dedik projemizin adına. Yerelde yapılan bir hareketin Dünya’ya nasıl bir etkilerinin olabileceğini esasında bu ülke bunu gösterdi. Kastamonu ve İnebolu yani tüm bu bölge Milli Mücadele döneminde çok büyük bir önem taşıyor. Atatürk buraları tesadüfen seçmedi. Anadolu’dan başlayan bu hareket, ilerledi ve büyüdü ve Milli Mücadelede Cumhuriyetin kurulmasında önemli bir adım olmuş oldu. 1900’lü yılların başında bu topraklarda önemli okurlar var, okumuş bir kitle var, eğitimli kadınlar var ve kadınlarında canlandırdığı toplumsal önemli bir hayat var. Bugün burada açmış olduğumuz ve şuan gezilen sergi, tüm bu anlatmış olduğumuz geniş perspektifi Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinden başlayarak Cumhuriyetin kurulduğu tarihe kadarki olan süreci bizlere anlatıyor. Burada 6 bölümden oluşan bir sergi yaptık. Büyük bir İmparatorluktan bahsediyoruz. Balkanlardan başlıyor Ortadoğu’ya kadar giden geniş bir sinerjisi var. Güç kaybıyla beraber İtilaf Devletlerinin ülkeyi işgale tutmasıyla beraber farklı bölgelerde başlayan milli direniş ruhu Atatürk ile beraber ülkeyi bir araya getiriyor ve tüm bu süreç bu salonda göreceğiniz gibi bizi kurtuluşa götüren ve akabinde Cumhuriyetin kurulmasına götüren süreci anlatıyor” diye konuştu.

Küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar’ın, proje tasarımını ise Cubis Art İstanbul’un üstlendiği sergi, 10 Ocak 2020 tarihine kadar açık olacak.



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