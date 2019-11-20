Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
1. Uluslararası Zanaattan Sanata Jürili Karma Sergisi Uşak'ta açıldı

1. Uluslararası Zanaattan Sanata Jürili Karma Sergisi Uşak'ta açıldı

Sergiden genel görüntü

Grafik Tasarım Açılış Töreni Yerel Yönetimler Sergi Açılışı Halk Oyunları 

-Sergideki eserlerden detay
-Rektör sergiyi gezerken detay
-Zülfiye Acar ile röp
-Halk oyunlarından detay

( UŞAK ) - ‘Zanaattan Sanata’ sergi açılışına ilgi yoğun oldu UŞAK

- Uşak Üniversitesi’nde içerisinde 34 üniversiteden 114 eserin bulunduğu 1. Uluslararası Zanaattan Sanata Jürili Karma Sergisi açılış töreni gerçekleştirildi.
Metal, tekstil seramik, deri, ahşap ürünler ve grafik tasarım alanında eserlerin yer aldığı uluslararası sergi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Sergiye Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Adem Duru, akademisyenler ile öğretim üyeleri, sanayi temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Saygı duruşu ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan sergi Rektör Savaş’ın açılış konuşmasıyla başladı.
Toplamda 34 üniversiteden yerli yabancı 114 eserin bulunduğu sergiye ilgi yoğun oldu. Zanaat ve zanaatçıların günümüz modern teknolojisinin gelişmesiyle birlikte kaybolduğunu ifade eden Savaş, sanat ve zanaat arasındaki ilişkinin önemine değinerek, yerel yönetimlerin zanaatlara sahip çıkmaları ve bunu yaşatmaları gerektiğini belirtti.
Sergideki eserlerden etkilendiğini dile getiren üniversitede öğretim üyesü Zülfiye Acar, “İnsan emeğinin bu kadar sergilenmiş hali beni çok etkiledi. Eserleri incelerken ‘Ben olsam düşünebilir miydim’ diye düşünüyorsunuz. Hepsi ayrı bir emek, ayrı bir yetenek ve zaman isteyen eserler. Hakikaten saygı duyulacak bir iş. Bazıları içerisinde birçok mesaj barındırıyor. Bu tarz sergilerimizin üniversitemizde olması üniversite ve toplum açısından çok keyifli” şeklinde konuştu.
Sergi programı geleneksel halk oyunları oynanmasının ardından sona erdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
AK Parti 5. Yerel Yönetimler SempozyumuAK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu
O Belgeler Gün Yüzüne ÇıkıyorO Belgeler Gün Yüzüne Çıkıyor
Kafatası Olmayan 2 Bin 700 Yılık İskelet AraştırılıyorKafatası Olmayan 2 Bin 700 Yılık İskelet Araştırılıyor
Urartuların En Büyük Kenti Eski İhtişamına KavuşturuluyorUrartuların En Büyük Kenti Eski İhtişamına Kavuşturuluyor
140 Milyon Yıllık Dinozor Kemiği Bulundu140 Milyon Yıllık Dinozor Kemiği Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı