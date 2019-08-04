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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
1 tonluk 'Şampiyon' alıcısını bekliyor - MALATYA Haberi

1 tonluk 'Şampiyon' alıcısını bekliyor - MALATYA Haberi

1 tonluk "Şampiyon" alıcısını bekliyor - MALATYA - Kurban pazarından görüntüler - Kurbanlık hayvanlardan detaylar - Besici Orhan Karakuş ile röportaj - Besici Mehmet Boztaş ile röportaj1 tonluk "Şampiyon" alıcısını bekliyor - Malatya 'da "Şampiyon" ismi verilen 1 ton ağırlığındaki boğa 20 bin liradan satışa sunuldu - Pazarda kurbanlık satışı yapan üreticiler, fiyatların geçen yılla aynı olduğunu ve arife günü de ürünlerini aynı fiyattan satacaklarını söyledilerMALATYA (AA) - Malatya 'da Kurban Bayramı dolayısıyla 20 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton ağırlığındaki boğa, alıcısını bekliyor.Sivas, Diyarbakır, Adıyaman ve farklı illerden pazara gelen kurban sahipleri, Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda küçük ve büyükbaş hayvanlarını satışa sundu.Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir sene boyunca Kurban Bayramı için hazırlanan 26 büyükbaş hayvanın satışını yapan Orhan Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarın en büyük boğasının kendilerinde olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 tonluk hayvanın adını "Şampiyon" koyduklarını ve 20 bin liradan satışa sunduklarını ifade eden Karakuş, hayvan fiyatlarının geçen yılla aynı olduğunu belirterek, "Kurbanlar geçen yılla aynı paraya satılıyor. Bundan öte de fiyatlar düşmez çünkü maliyeti yüksek hayvancılığın. Fiyatlar şimdi neyse arife günü de aynı olur." dedi.
Pazarda küçükbaş kurbanlık satan Mehmet Boztaş ise 80 hayvanla geldiklerini ve 1 haftada 3 satış yaptıklarını ifade etti.
Geçen Kurban Bayramı'na göre fiyatların bu sene aynı olduğunu söyleyen Boztaş, arife günü de fiyatların değişmeyeceğini ve kimsenin zararına malını satmayacağını sözlerine ekledi.

Kurbanlık Satışı Büyükbaş Hayvanlar Muhabir Büyükbaş Hayvan Hayvan 

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