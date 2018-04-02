1 ton uyuşturucuyla yakalanan 'Arnavut Met' lakaplı uyuşturucu baronu ve adamları adliyeye sevk edildi İzle

-Alınan yoğun güvenlik önlemleri

-Şebeke lideri Met Kanani’nin görüntüsü (en önde)

-Emniyetin dış görüntüsü

-Diğer detaylar.

-Arşiv

-Operasyon anı

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler



( İSTANBUL )- Balkan rotasını kullanan uluslararası uyuşturucu şebekesine mensup ‘Arnavut Met’ lakaplı Met Kanani ve adamları bu sabah adliyeye sevk edildi- Şebekenin lideri ‘Arnavut Met’ lakaplı Met Kanani’nin de aralarında olduğu 4’ü Arnavutluk vatandaşı 11 zehir taciri İstanbul ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı İSTANBUL



- Geçtiğimiz günlerde Balkan rotasını kullanan uluslararası bir uyuşturucu şebekesine yönelik İstanbul ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda 1 ton 100 kilo ‘skunk’ denen uyuşturucu ile yakalanan ‘Arnavut Met’ lakaplı Met Kanani ve adamları bu sabah adliyeye sevk edildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 19 Mart’ta İstanbul, Muğla, Bodrum ve Milas’ta aynı anda düzenlenen operasyonda, Balkanlardan yurda sokulan 1 ton 100 kilogram uyuşturucu ele geçirmiş, Balkan rotasını kullanan şebekenin lideri ‘Arnavut Met’ lakaplı Met Kanani’nin de aralarında olduğu 4’ü Arnavutluk vatandaşı 11 zehir taciri yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şebeke üyeleri, çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında bu sabah Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Öte yandan narkotik polisi, şebeke üyelerinin ifadelerinden yola çıkarak 22 Mart’ta Ümraniye’de operasyon gerçekleştirmiş, ortaya çıkarılan uyuşturucu deposu ile birlikte Tuncay A. ile Yusuf M. adlı 2 şebeke üyesini daha yakalamıştı. Aynı şebekeyle bağlantılı Tuncay A. ve Yusuf M., emniyetteki işlemlerinin ardından 1 gün sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

