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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
1 TL'ye kot pantolon izdihama neden oldu

1 TL'ye kot pantolon izdihama neden oldu

Açılış kurdelesi kesimi

Şehit Yarış Şehit Yakınları Mankenler Şarkıcı 

-Vatandaşların indirimli ürünleri almak için yarışa girmesi
-Mankenlerin defilesi
-Mankenlerle röportaj
-Vatandaşlarla röportaj
-Açılıştan görüntüler

( İSTANBUL )- Ünlü mankenlerden açılışta mini defile İSTANBUL

- Fatih'te yeni açılan bir mağazada 1 TL'ye satılan kot pantolonlar izdihama neden oldu. Manken Özge Ulusoy, Ece Gürsel gibi ünlü isimlerin katıldığı mağaza açılışında yüzlerce vatandaş, bir TL’ye satılan kot pantolonları almak için izdiham oluşturdu. Tekstil sektörünün önemli temsilcilerinden Rodi Jeans, Fatih Yeniçeriler Caddesi üzerinde ‘Beyazıt Cadde Mağazasını’ hizmete açtı. Açılışa mankenler Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Sena Şimşek, futbolcu Evren Turhan, şarkıcı Ersan Er, sanatçı Aslı Kökçe, manken Şenol İpek gibi ünlü isimlerin yanı sıra mağaza sahibi Masum Dursun ve Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman katıldı.
Açılışta mankenler Özge Ulusoy Ece Gürsel gibi ünlü mankenler de mini bir defile yaparak mağazanın ürünlerini tanıttı. Açılışa katılan yüzlerce vatandaşa yüzde 99 indirimle 1 TL karşılığında satılan kot pantolonları almak için mağaza içerisinde izdihama neden oldu. Mağaza sahibi Masum Dursun, açılışın ilk gününde indirimli ürünlerden elde edilen gelirin Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne bağışlanacağını açıkladı.
“Markaya yakışan bir davranış” Gazi ve şehit yakınlarına yardım için bu açılışa katıldığını ifade eden manken Ece Gürsel, “Çok güzel düşünülmüş. Böyle bir organizasyonda yer almak benim için büyük mutluluk. Bu markaya yakışır bir davranış. Ben bu durumdan dolayı son derece mutluyum” diye konuştu.
“Şehit yakınlarımız için alıyoruz” İndirimli ürünlerden alan Dursun Pamuk, “Çok güzel ürünler var. Böyle olduktan sonra bu yardımı her zaman yaparız. Hesaplı, güzel, kaliteli mallar. Aldım birkaç tane ki faydamız olsun. Keşke her zaman böyle şeyler olsa da yardım etsek. Şehit yakınlarımız için alıyoruz bu ürünleri” dedi.

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