1 TL'lik çorap parası yüzünden kocasından boşandı kendi işini kurdu

-Yapılan yeleklerden patiklerden farklı açılardan detay

-Ümmü Akça ile röp

-Ümmü Akça örgü örerken detay

-Standını düzeltirken detay



( DENİZLİ )- El emeği ile yaşam mücadelesi veriyor- Geçimini aldığı yünleri işleyerek sağlıyor DENİZLİ



- Denizli’de eşi ile 10 yıl önce 1 TL’lik çorap parası yüzünden boşanan 57 yaşındaki Ümmü Akça isimli kadın hayattan kopmayıp, evinde ördüğü örgüleri pazarda satıp hem kendi sigorta primini ödeyip emekli oldu hem de kızını üniversite okutup evlendirdi. Şişlerle sadece örgü değil hayatını da ören kadın yaptığı ürünlerle eşine az rastlanan örnek bir yaşam öyküsünü imza attı. Denizli’de ördüğü eşyalar ile geçimini sağlayan 57 yaşındaki Ümmü Akça, kendi kızıyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Eşiyle maddi sorunlar yaşadığı için yaklaşık 10 yıl önce ayrılan Akça, kendine ve kızına bakmanın yolunu şişlerin ucunda buldu. Akça eşinden ayrıldıktan sonra bir süre maddi zorlukla çekmeye başlayınca geçimi sağlamak için iş aramaya başladı.

Bu sırada kızı annesine el örgüleri yapıp satma fikrini söyledi.



Bunun üzerine Akça şiş ve yün yumağı alarak yelek ördü. Daha sonra ördüğü yelekleri ‘el emeği pazarı’na götürerek satmaya başladı.

Yeleğin ardından patik, kaşkol, tişörtlerin üzerine nakış ile işleme yapmaya başlayan Akça işlerini genişleterek daha çok para kazanmaya başladı.

Akça kazandığı para işle hem emeklilik için sigorta primini ödedi hem de kızını üniversitede okutup, mürüvvetini görerek evlendirdi. Bir kadın olarak ayakta durabilmenin mutluluğunu yaşayan Akça, halen geçimini pazarda sattığını ürünlerle sağlamaya devam ediyor. “Bu evde duramayacağımızı anladık ve eşimden boşandım” Eşiyle maddi sıkıntılardan dolayı ayrıldığını ve sonrasında sıkıntıların artarak devam ettiğini belirten Akça, “Ailedeki geçimsizlikler maddi durum sıkıntıları eşimin bize bakmaması, kızımı desteklememesi, bana maddi manevi onay vermediğinden dolayı biz ayrılmak zorunda kaldık. Ben hem çalıştım hem kızımı okuttum, hem bu işe devam ettim” dedi.

Eşinin kendisine bakmadığını öne süren Akça, “Çorabım eskidikten sonra kızım kendi çorabını verdi. Kızımın verdiği çorapta eskiyince eşimden para istedim. Eşimden para istedim, ‘ayağımda ki çorap kızın o da eskidi, bana para ver 1 lira’ dedim, vermedi. Ondan sonra biz kararımızı verdik, bu evde duramayacağımızı anladık ve eşimden boşandım” diye konuştu.

“Şimdiki hayatım emekliliğimle birlikte daha güzel” Emekleri ile geçindiklerini söyleyen Akça, bu arada kızını da okutup evlendirdiğini dile getirdi. Akça hayata karşı hem dik durduğunu kaydederek şunları söyledi: “Kızım evlendi, yine aynı devam ediyor ayaklarının üstünde duruyor. Ben de aynı dimdik yıkılmadım ayaktayım. Hiçbir zaman da yıkılmam. Kendimiz emek çekiyoruz kazandığımız cebimize giriyor. Başka bir şeyimiz yok.” Şimdiki hayatından daha memnun olduğunu vurgulayan Akça, “Şimdiki hayatım emekliliğimle birlikte daha güzel. Boyun fıtığından ameliyat olduğum için ara verdim ama 3 ay durabildim çalışmadan. Evde çalışarak sigortamı yaptırdım. Kızım 1, 5-2 seneyi geçti sigortasını kendisi yatırıyor. İnşallah ben gibi kızım da emekli olacak. Herkes beni örnek alsın. İşi sağlam tutsunlar sağlam başlasınlar” dedi.

(MT-GC-

