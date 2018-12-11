Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
1 saatte 3 ton hamsi tükendi Haberi

1 saatte 3 ton hamsi tükendi Haberi

festivalden detaylar

Hamsi Festivali Belediye Başkanı Yemek Yarışması Beraberlik Hava Muhalefeti 

-hamsi pişirilirken detay
-hamsi servis edilirken detay
-masalardan detaylar
-Halk Röpleri
-Belediye Başkanı Röp
-Yemek Yarışması ve hamsi yeme yarışmasından görüntüler

( RİZE )- Rize’nin İyidere İlçesi’nde düzenlenen hamsi festivalinde 1 saatte 3 ton hamsi tüketilirken, hamsi yeme yarışması da renkli görüntülere sahne oldu RİZE

- Rize’nin İyidere ilçesinde geleneksel olan düzenlenen Hamsi Festivali’nin bu yıl 11.’si gerçekleştirildi.
Düzenlenen Hamsi Festivali’nde 3 ton hamsi bir saat içerisinde tüketildi. İyidere Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 11.’s yapılan Hamsi Şenliği hava muhalefeti nedeniyle İyidere sahilinde kapalı bir alanda gerçekleşti. Şenliğe Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ilçe Kaymakamı Orhan Altun, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan ve birçok ilçenin belediye başkanı, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.
Festivalde hamsiler ızgaralarda pişirildikten sonra masalara ikram edildi. Masaların etrafında halka oluşturan vatandaşlar doyasıya hamsi tüketti. Önceden hazırlanmış olan 3 ton hamsi 1 saat içerisinde hamsinin yanında ikram edilen helva, turşu, ekmek ve mandalinalarla birlikte tüketildi. Festivalde ızgara hamsinin yanı sıra bir de yarışmalarda düzenlendi.
İlk olarak hamsiden yapılan yemekler görücüye çıktı. Düzenlenen yemek yarışmasında 6 kişilik jüri heyeti hamsili yemeklerin tadına bakarak not verdi. Yemek yarışmasından hemen sonra ise Hamsi yeme yarışması başladı.
İlk önce hassas terazilerle tartılan hamsiler 600’er gramlık oalcak şekilde tabaklara yerleştirildi. Yarışma başlamadan önce yarışmalar tabaklarında ki hamsiyi kendilerinin daha hızlı alıp tükete bilmesi için hazırladı. Daha sonra Rize Valisi Kemal Çeber’in ‘Vira Bismillah’ demesi ile yarışma başladı.
Yarışmacılar önlerindeki 600 gramlık hamsiyi bitirmek için teker teker yemek yerine avuç avuç ağzına getirmeyi tercih etti. Yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğin amacının vatandaşları kaynaştırmak ve bir araya getirmek olduğunu dile getiren İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete “Buradaki amacımız marka olan hamsimizle beraber insanlarımızı pekiştirmek, ilçemizi tanıtmak. Bunu da vatandaşlarımız ile birlikte en güzel şekilde yapıyoruz. Burada amaç hamsi yemek değil, amaç birlik beraberlik içinde olmaktır. Bugün burada 3 tona yakın bir hamsi tükettik, inşallah bir daha yıl daha da arttıracağız” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı