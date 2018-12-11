1 saatte 3 ton hamsi tükendi Haberi

-hamsi pişirilirken detay

-hamsi servis edilirken detay

-masalardan detaylar

-Halk Röpleri

-Belediye Başkanı Röp

-Yemek Yarışması ve hamsi yeme yarışmasından görüntüler



( RİZE )- Rize’nin İyidere İlçesi’nde düzenlenen hamsi festivalinde 1 saatte 3 ton hamsi tüketilirken, hamsi yeme yarışması da renkli görüntülere sahne oldu RİZE



- Rize’nin İyidere ilçesinde geleneksel olan düzenlenen Hamsi Festivali’nin bu yıl 11.’si gerçekleştirildi.

Düzenlenen Hamsi Festivali’nde 3 ton hamsi bir saat içerisinde tüketildi. İyidere Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 11.’s yapılan Hamsi Şenliği hava muhalefeti nedeniyle İyidere sahilinde kapalı bir alanda gerçekleşti. Şenliğe Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ilçe Kaymakamı Orhan Altun, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan ve birçok ilçenin belediye başkanı, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Festivalde hamsiler ızgaralarda pişirildikten sonra masalara ikram edildi. Masaların etrafında halka oluşturan vatandaşlar doyasıya hamsi tüketti. Önceden hazırlanmış olan 3 ton hamsi 1 saat içerisinde hamsinin yanında ikram edilen helva, turşu, ekmek ve mandalinalarla birlikte tüketildi. Festivalde ızgara hamsinin yanı sıra bir de yarışmalarda düzenlendi.

İlk olarak hamsiden yapılan yemekler görücüye çıktı. Düzenlenen yemek yarışmasında 6 kişilik jüri heyeti hamsili yemeklerin tadına bakarak not verdi. Yemek yarışmasından hemen sonra ise Hamsi yeme yarışması başladı.

İlk önce hassas terazilerle tartılan hamsiler 600’er gramlık oalcak şekilde tabaklara yerleştirildi. Yarışma başlamadan önce yarışmalar tabaklarında ki hamsiyi kendilerinin daha hızlı alıp tükete bilmesi için hazırladı. Daha sonra Rize Valisi Kemal Çeber’in ‘Vira Bismillah’ demesi ile yarışma başladı.

Yarışmacılar önlerindeki 600 gramlık hamsiyi bitirmek için teker teker yemek yerine avuç avuç ağzına getirmeyi tercih etti. Yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğin amacının vatandaşları kaynaştırmak ve bir araya getirmek olduğunu dile getiren İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete “Buradaki amacımız marka olan hamsimizle beraber insanlarımızı pekiştirmek, ilçemizi tanıtmak. Bunu da vatandaşlarımız ile birlikte en güzel şekilde yapıyoruz. Burada amaç hamsi yemek değil, amaç birlik beraberlik içinde olmaktır. Bugün burada 3 tona yakın bir hamsi tükettik, inşallah bir daha yıl daha da arttıracağız” ifadelerini kullandı.

