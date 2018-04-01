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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
'1 Nisan Denize Girme Organizasyonu' - ANTALYA

'1 Nisan Denize Girme Organizasyonu' - ANTALYA

"1 Nisan Denize Girme Organizasyonu" - ANTALYA - Damlataş Plajı'ndan detaylar - Organizasyona katılanlardan görüntüler - Grubun birlikte denize girmeleri - Organizasyonu düzenleyen Servet Sipahioğlu'nun açıklaması - Turistlerden Marina Shevchenko'nun konuşması"1 Nisan Denize Girme Organizasyonu" - Antalya 'nın Alanya ilçesinde, aralarında turistlerin de bulunduğu grup denize girdiANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde "1 Nisan Denize Girme Organizasyonu" gerçekleştirildi.
Bir yerel televizyon kanalının sahibinin öncülüğünde düzenlenen organizasyonda, turizmciler ve turistler, Damlataş Plajı'nda denize girdi.Organizasyonu düzenleyen Servet Sipahioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2012 yılında ilkini yaptıkları organizasyonun yedincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

1 Nisan'ın şaka günü olmadığını ifade eden Sipahioğlu, Alanya'yı tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.
Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini Damlataş Plajı'nda bir kez daha organizasyonla gösterdiklerini kaydeden Sipahioğlu, "Dünyanın birçok yerinde kar, soğuk hava var ama Alanya'mızda hava sıcaklığı 25 derece. Güllük gülistanlık bu mutlu günde farkındalık oluşturmak için denize giriyoruz ve turizmin başladığını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.
Turistlerden Marina Shevchenko da Rusya'dan Alanya'ya tatile geldiğini dile getirerek, "Orada şu anda hava sıcaklığı ne kadar bilmiyorum ama bu kadar sıcak olmadığı kesin. İnsanları da bu kadar sıcak değil." dedi.

Televizyon Hava Sıcaklığı Farkındalık 

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