Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
1 milyon TL’lik vurgun yapan 6 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi

1 milyon TL’lik vurgun yapan 6 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi

ASAYİŞ ŞUBE DETAY

Ayetler Akalan Sağlık Raporu Telefon Dolandırıcılığı Sigorta Primi 

-ŞAHISLARIN ÇIKARILMASI DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya başta olmak üzere 15 ilde 1 milyon TL’lik telefon dolandırıcılığı yapan 6 şahıstan 4’ü adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya merkezli yaklaşık 15 ilde hesabında yüklü miktarda para bulunan vatandaşları arayarak ‘Sağlık sigorta priminizi ödemediğinizden kaynaklı hakkınızda 5 bin TL’lik icra takibi başladığını, eğer hesaba bin 360 TL ödenmesi takdirde borçların silineceği ve icranın kalkacağını’ söyleyen telefon dolandırıcıları bu yöntemle 1 milyon TL’lik vurgun yaptı. Yapılan şikayetler sonrasında olayı derinlemesine araştıran Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıları bir buçuk ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 6 şüpheli yapılan operasyon sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrası adliyeye sevk edildi. (RŞ-RFK-
İlgili Foto Galeriler
Dominikte Öldürülen Kameramana Acı VedaDominikte Öldürülen Kameramana Acı Veda
Minik Eylül Son Yolculuğuna UğurlandıMinik Eylül Son Yolculuğuna Uğurlandı
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı