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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
1 milyon Suriyeli'nin güvenli bölgeye geçeceği sınır kapısında temizlik çalışmaları başladı İzle

1 milyon Suriyeli'nin güvenli bölgeye geçeceği sınır kapısında temizlik çalışmaları başladı İzle

Akçakale gümrük kapısı

Güvenli Bölge Gümrük Kapısı İnsani Yardım Sınır Kapısı Terör Örgütü 

-Akçakale gümrük kapısı alanında temizlik çalışmaları
-Çalışan temizlik işçileri
-Detay

( ŞANLIURFA )- Akçakale Gümrük Kapısı'nda temizlik çalışmaları başladı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Telabyad'a açılan gümrük kapısında temizlik çalışmaları başladı.
Akçakale Gümrük Kapısı ve Suriye Telabyad sınır kapısı terör örgütü YPG/PKK'nın temizlenmesinin ardından sınır kapısındaki temizlik çalışmaları başladı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin 2015 yılında Telabyad ilçesini ele geçirmesinin ardından her iki sınır kapısında insani geçişlere kapatılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı hareket ile bölgede huzur ve güvenliğin tesisi için çalışmalar devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından güvenli bölge oluşturulması için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Akçakale Gümrük Kapısı'nın insani yardım ve insani geçişlere açılması için temizlik çalışmalarının başlatıldığı görüldü.
Gümrük kapısının temizlenmesi için, Akçakale Belediyesi temizlik işçileri 2 gündür gümrük alanında temizlik çalışması yapıyor. Gümrük kapısının diğer eksikliklerinin gözden geçirildiği, eksikliklerinin giderilmesinin ardından, gümrük kapısının önümüzdeki günlerde aktif hale getirileceği öğrenildi. Diğer yandan Akçakale Gümrük Kapısı ve Telabyad sınır kapısının aktif hale gelmesi ile birlikte güvenli bölgeye geçiş yapacak olan Suriyeli muhacirlerin buradan geçiş yapacağı ifade ediliyor. Güvenli bölgenin oluşturulmasının ardından Akçakale Gümrük Kapısı kullanılarak 1 milyon Suriyelinin bu kapıyı kullanacağı ifade ediliyor.
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