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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
1 milyon lira vurgun yapan telefon dolandırıcılığı çetesi İstanbul’da çökertildi

1 milyon lira vurgun yapan telefon dolandırıcılığı çetesi İstanbul’da çökertildi

Güvenlik kamerası

Adli Kontrol Telefon Dolandırıcılığı Harekete Geç Polis Ekipleri Banka Şubesi 

-Şahısların binaya girmesi
-Vatandaşın evine çıkmaları
-Paraları alıp kaçmaları
-Şüphelilerin şube çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçelievler’de bir şahsın bankadan yüklü miktarda para çekmesinden şüphelenen görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 13 ilde 19 vatandaştan 1 milyon lira vurgun yapan telefon dolandırıcılığı çetesini çökertti. Olay, geçtiğimiz 29 Mart Perşembe günü Bahçelievler Yıldırım Bayezit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir banka şubesine giren şahıs, bankadan hesabına aktarılan 45 bin 500 lira para çekti. Şahsın parayı tahsil etmesinin ardından işlemi şüpheli bulan görevliler duruma polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, görevlilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda şahsın tekrar bankaya çağrılmasını istedi. Bunun üzerine görevliler şahsı evrakların eksik olduğunu belirterek bankaya çağırdı. Yaklaşık 10 dakika sonra şahsın bankaya gelmesi üzerine harekete geçen polis, şahsı gözaltına aldı. Vatandaşları 1 milyon lira dolandırdılar Şubede yapılan sorgusunda Burak D., “Erdi G. beni kolay yoldan para kazanacağız diyerek kandırdı, bu işe sürükledi" dediğini ifade etti.
Bunun üzerine olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, Erdi G. (27), Sedat C. (37), Özgür Ö. (28) ve Fatih B. (27) isimli şüphelilerin çete kurduğu ve kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak, "Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri hesaplarınızı kontrol ediyor" dedikleri öğrenildi. Hesapta bulunan paraları kendi hesaplarına transfer ettiren çetenin bu yöntemle vatandaşlardan 1 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi. 13 ayrı ilden toplamda 19 vatandaşı dolandırdıkları ortaya çıkan şüpheliler, şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Fatih B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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