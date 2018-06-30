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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
1 Milyon lira değerindeki gümüş takıları çalan hırsızlık çetesi çökertildi Haberi

1 Milyon lira değerindeki gümüş takıları çalan hırsızlık çetesi çökertildi Haberi

Gümüş takılardan detay

Şüpheli Hakim Gümüşler Hırsızlık Çetesi Harekete Geç Hırsız 

-Oluşturulan sergiden detay
-Mağdurla röportaj
-Şüphelilerin çıkışı
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda yaklaşık değeri 1 Milyon lira değerinde olan gümüş takıları çalarak kayıplara karışan hırsızlık çetesi çökertildi. Beyoğlu, Kulaksız Mahallesinde 25 Haziran günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sokak üzerinde bulunan park halindeki aracın camlarını kırarak bagajını açan 3 şüpheli, bagaj içerisine bulunan yaklaşık 1 Milyon lira değerindeki gümüş takıyı çalarak kayıplara karıştı. Meydana gelen hırsızlık olayının ardından şirket sahibi Kübra Gül, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine gelerek şikâyetçi oldu. Harekete geçen ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında gelen telefon ihbarında, şüphelilerden birinin Beyoğlu’nda bulunan bir otelde kaldığı iddiası üzerine ekipler operasyon için düğmeye bastı. Otele giden ekipler şüphelilerin bir araçla çıkış yaptığını gördü. Plakayı sorgulayan ekipler otomobilin kiralık olduğunu öğrenerek aracın peşine düştü. Otomobilde bulunan GPS’i takip eden ekipler şüphelilerin Balat’ta bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Çaldıkları gümüşleri satan şüpheliler, parayı eğlence mekanlarında yemiş Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda genişleyen soruşturmada 5 kişi daha gözaltına alındı. Çaldıkları gümüş takıları Bağcılar’da bulunan işletmeye 60 bin lira karşılığında sattıklarını, aldıkları parayı da eğlence mekanlarında yediklerini itiraf eden şüpheliler suçlamaları kabul etti. Bunun üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bağcılar’da bulunan işletmeye giderek gümüş takılara el koyarak sahibine teslim etti. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 şüpheli hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kübra Gül, ‘’ Allah hepsinden razı olsun. Günlerce bizimle ilgilendiler. Adım adım çalıştılar ve hırsızları yakaladılar. Bizi büyük bir zarardan kurtardılar’’ ifadelerini kullandı. (OY-HB-
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