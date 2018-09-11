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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
- 1 Milyon Katalan Sokaklara Döküldü

- 1 Milyon Katalan Sokaklara Döküldü

Kutlama detayları

( BARSELONA ) - 1 milyon Katalan sokaklara döküldü BARSELONA

Polis Özgürlük İspanya Atalan Bağımsızlık 


- İspanya’nın Barselona şehrinde yaklaşık 1 milyon Katalan, Katalonya Milli Bayramı “La Diada’yı” kutlamak için meydanları doldurdu. Katalonya Başkanı Quim Torra, bu yılki La Diada gününü tarihsel olarak nitelendirilmişti. Torra bugünkü konuşmasında özgürlük istediklerini açıkladı.
Barcelona’nın meydanlarına toplanan Katalanlar ise bağımsızlık sloganları ve marşları okuyup söyledi.

Şehrin en geniş caddesi Diagonal’de 6 buçuk kilometre sıra olan insanlar üzerinde “Katalan Cumhuriyeti” yazan tişörtler giydi. Etkinliklerin organizatörleri 460 bin insanın mitinge kayıtlı olarak katıldığını açıklarken Barselona polisi geçen yıl olduğu gibi 1 milyon insanın etkinliklere katıldığını açıkladı.

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