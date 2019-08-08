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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - HATAY

1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - HATAY

- Tırdan detay - Narkotik köpeklerinin tırda arama yapması - Hapların silindirden boşaltılması Hatay 'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Bir tırda, sondaj makinelerinin silindirlerine gizlenmiş 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Olayla ilgili gözaltına alınan 3 Suriyeli tutuklandıHATAY (AA) - Hatay 'da, bir tırın içerisine yüklü, su kuyularına ait sondaj makinelerinin silindirlerine gizlenmiş bir milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesinde faaliyet gösteren bir nakliyat şirketinde gümrükleme işlemi için bekleyen tırda uyuşturucu hap olduğu bilgisi aldı.Çalışma başlatan polis, "Akrep" ve "Rüzgar" isimli narkotik köpeklerinin de katılımıyla düzenledikleri operasyonda, tır içerisindeki su kuyularına ait sondaj makinelerinin silindirlerine gizlenmiş 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.Gözaltına alınan 3 Suriyeli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, ele geçirilen uyuşturucu haplarının Suudi Arabistan'a götürülmek istendiği iddia edildi.

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