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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
1 Milyar TL'lik Turcoin vurgununda 5 kişi adliyede

1 Milyar TL'lik Turcoin vurgununda 5 kişi adliyede

Adliyeden detaylar

Kaçak Kaçakçılık 

-Kocaeli ve Eskişehir'den arşiv görüntüler

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Türkiye'nin ilk dijital parası Turcoin üreterek yüzde 40 kar payı vaadiyle 16 bine yakın vatandaştan 1 milyar TL toplayan ancak ödeme yapmayan şirket ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında 5 kişi Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. İlk yerli dijital para Turcoin üretme fikriyle kar payı ödeme vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen Hipper A.Ş.’nin iki yetkilisi Eskişehir ve Kocaeli’de gözaltına alındı. 16 bine yakın vatandaştan yüzde 40’a yakın kar vaadiyle 1 milyar TL toplayan şirketin 24 bin ekran kartı ile dijital para ürettiği merkezin ise Kocaeli’de olduğu tespit edildi. Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede yaklaşık 800 bin TL’lik dükkan alarak tesisi kuran şirket, daha sonra topladıkları paralar ile aynı siteden 4 dükkan daha satın adlığı öğrenildi. Son olarak sitedeki restoran olarak faaliyet gösteren dükkana 500 bin TL kaparo veren şirket yöneticilerinin gözaltına alınması sonrasında ise tüm iş yerlerinin kepenklerinin kapatıldığı öğrenildi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince inceleme yapılan iş yerlerinde dijital para üretmekte kullanılan cihazların olduğu belirlendi. Öte yandan, şikayet sonrasında Kocaeli asayiş şube müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplrincr düzenlenen operasyonda Hipper A.Ş.'de yüzde 51 hissesi bulunan Muhammed S., Eskişehir’de, yüzde 49 hissesi bulunan ve bazı dergilere reklam verdiği görülen Sadun K. Kocaeli'nde gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler aralarında Sadun K. 'nın da bulunduğu 5 kişiyi Kocaeli'de Adliyesi'ne getirdi. Şüphelilerin adliyede ki sorguları sürüyor. (UK
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