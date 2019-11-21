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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Zanlının polise direnmesinden görüntü

Polis Akalan 

-ARŞİV-

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de bir restoranda çalışan iş arkadaşını öldürüp 4 kişiyi de yaralayan zanlının yakalanma görüntüsü ortaya çıktı. Dün Niğde’de bir restoranda çalışan M.Ş. iş Arkadaşı M.T. ye öldürüp 4 kişiyi de yaralayıp kaçtı. Olay sonrası polise teslim olmak istemeyen zanlı elindeki bıçağı boğazına dayadı. Bir süre polise direnen zanlı polisin ikna etmesi üzerine zanlı teslim oldu. İfadesi alınan zanlı tutuklanarak Niğde kapalı cezaevine gönderildi.
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