Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
1 kişiyi av tüfeği ile vuran şahsın 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi Haberi

1 kişiyi av tüfeği ile vuran şahsın 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi Haberi

Şahsın sağlık kontrolüne getirilmesi ve götürülmesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Alacak Verecek Meselesi Alüminyum Folyo Polis Ekipleri 

-Hastaneden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesinden dolayı 1 kişiyi av tüfeği ile vurarak ağır yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın, 3 ayrı hırsızlık suçundan da arandığı tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi Yazyurdu Sokak üzerinde 2 gün önce gece saatlerinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, İ.E. (24) yanında bulundurduğu av tüfeği ile O.G.'yi (25) vurdu. Ağır yaralanan O.G. hastanede tedavi altına alınırken, İ.E. olayın ardından kayıplara karıştı. Firari İ.G.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli gördükleri otomobili durdurmak için ihtarda bulundu. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilin içerisinde bulunan şahıslar, bu sırada araçtan inerek kaçmaya başladı.
Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahsın, firari şüpheli İ.E. olduğu tespit edildi. Ayrıca, İ.E.'nin kovalamaca sonucu kaçarken yere attığı alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahsın 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı da tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen İ.E., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı