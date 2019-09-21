1 kişiyi av tüfeği ile vuran şahsın 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi

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( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesinden dolayı 1 kişiyi av tüfeği ile vurarak ağır yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın, 3 ayrı hırsızlık suçundan da arandığı tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi Yazyurdu Sokak üzerinde 2 gün önce gece saatlerinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, İ.E. (24) yanında bulundurduğu av tüfeği ile O.G.'yi (25) vurdu. Ağır yaralanan O.G. hastanede tedavi altına alınırken, İ.E. olayın ardından kayıplara karıştı. Firari İ.G.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli gördükleri otomobili durdurmak için ihtarda bulundu. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilin içerisinde bulunan şahıslar, bu sırada araçtan inerek kaçmaya başladı.

Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahsın, firari şüpheli İ.E. olduğu tespit edildi. Ayrıca, İ.E.'nin kovalamaca sonucu kaçarken yere attığı alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahsın 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı da tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen İ.E., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

