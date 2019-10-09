1 kişinin ölümüyle başlayan kan davası barışla sonuçlandı

-Eski Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın konuşması

-Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın konuşması

-duaların okunması

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( BİTLİS )- 3 yıl önce başlayan kan davası kanaat önderlerinin girişimleri sayesinde barışla sonuçlandı- Dualar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini eden aile mensupları kucaklaşarak barıştı BİTLİS



– Bitlis’in Hizan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan kan davası barışla sona erdirildi.3 yıl önce çıkan ve 1 kişinin ölümüne neden olan kavganın ardından Karabaş ve Bozkan aileleri arasında başlayan kan davası, kanaat önderlerinin girişimleri sayesinde barışla sonuçlandı. Bediüzaman Ulu Camisi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim’in okunmasıyla başlayan tören, misafirlerin konuşmalarıyla devam etti. Törende konuşan eski bakanlardan Edip Safder Gaydalı, ailelere teşekkür ederek, husumetin sona erdirilmesinin önem arz eden bir olay olduğunu vurguladı. Aileler arasında zaman zaman husumetlerin yaşandığını anlatan Gaydalı, "Rahmetli Cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel derdi ki ‘barışmasını bilmeyen kavga etmesin.’ Beşerdir, şaşar ama önemli olan hatada ısrar etmemektir. Bu iki ailemiz uzun süredir küstüler. Bir kısmı da burayı terk etmişti. Önemli olan kötülükte ısrar etmemektir. Şimdi bakıyorum ki zamanımızı bu tip barışlarla geçiriyoruz. Bizim aslında bu tür olayları yaşamamamız için üretmeye, çalışmaya ihtiyacımız var. Bizler Bitlis olarak bir bütünüz. Bu tür kötülüklere tevessül etmeyelim. Başta iki ailenin büyükleri olmak üzere barışta emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da Müslümanlar arasındaki husumeti sona erdirmenin Allah'ın emri olduğunu belirterek, “Her şey Yüce Allah’ın emrini, Hazreti Peygamberin sünnetini yerine getirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bugün kucaklaşacak gönüllerin bir daha ayrılmamak üzere bir arada olmasını temenni ediyorum. Bu güzel günde bizleri bir araya getiren başta bakanımız olmak üzere emeği geçen vatandaşlarımıza ve en önemlisi de iki ailemizin büyüklerine şükranlarımı arz ediyorum. Aile büyükleri bu işin başını çekmezse, bu işin ucundan tutmazsa, ‘elleri kavuşturup Allah’ın emrine, peygamberin sünnetine uyacağız’ demeseler burada bir araya gelmezdik. Önemli olan tövbe etmek, pişman olmaktır. Biz müminlere düşen görev; tarafları barıştırmak, bir araya getirmektir. Hepimiz kardeşiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini eden aile mensupları kucaklaşarak barıştı.Barış törenine; Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis İl Jandarma Komutanı Nail İlbey, Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani, İlçe Müftüsü Murat Demir, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı

