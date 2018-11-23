Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
1 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili tutuklu bulunan 2 sanığa olay yerinde tatbikat yaptırıldı

1 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili tutuklu bulunan 2 sanığa olay yerinde tatbikat yaptırıldı

Olay yeri görüntüler

Çatışma Güvenlik Önlemi Silahlı Çatışma Tatbikat Cezaevi Aracı 

-Detaylar

( SAKARYA )- Olayın keşfi için cadde trafiğe kapatıldı- Sanıklara sözlü sataşan 1 kişi gözaltına alındı SAKARYA

- Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişinin öldüğü olayla ilgili tutuklu bulunan iki sanığa olay yerinde tatbikat yaptırıldı. Tatbikat nedeniyle olay mahalli uzun bir süre trafiğe kapalı kalırken, sanıklara sözlü sataşmada bulunan bir kişi ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay, 04 Mart 2018 tarihinde Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Coşkun Furuncu, araçtan tabanca ile açılan ateş sonucu vurulmuş daha sonrasında ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Furuncu'nun öldüğü olayla ilgili tutuklu bulunan A.A. ve A.F.'ye olay mahallinde tatbikat yaptırıldı. Tatbikat sırasında polis ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla geniş güvenlik önlemi alındı. Tatbikat yerine kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi ve trafik iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Tatbikat sırasında bir kişi, sanıklara sözlü sataşmada bulundu. Jandarma şahsa anında müdahale ederek gözaltına aldı. Tatbikatın ardından sanıklar cezaevi aracına bindirilerek, Ferizli L Tipi Cezaevi'ne götürüldü. Tatbikat nedeniyle Ada Caddesi uzun süre trafiğe kapalı kaldı. (BCT-
İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı
Komandolarımız TatbikattaKomandolarımız Tatbikatta
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı