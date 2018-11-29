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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
1 kişinin öldüğü gaz dolum tesisinde gerçekleşen patlamayla ilgili açıklama

1 kişinin öldüğü gaz dolum tesisinde gerçekleşen patlamayla ilgili açıklama

Olay yerinden görüntüler

Basın Açıklaması Oksijen Sağlık Ekipleri 

-Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz'ın basın açıklaması

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de tüp dolum merkezinde oksijen dolu tankerin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Patlamayla ilgili basın açıklaması yapan Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, “Maalesef bir elim kaza ile karşı karşıya geldik. Saat 10.25’te oksijen taşıyan tankerde patlama sonucu maalesef bir çalışanımızı kaybettik. 2 de az yaralı vatandaşımız mevcut olup, şu an ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir. Kısa bir süre içerisinde sağlık ekiplerimiz, itfaiyemiz olay yerine intikal etmiş olup, olayın nasıl vuku bulduğu teknik inceleme sonrasında ortaya çıkacaktır” dedi.
Olayda hayatını kaybeden işçinin isminin Mikail Şimşek, yaralıların ise Ali Kilik (49) ve Mehmet Akbulut (34) olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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