1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayın zanlıları adliyeye sevk edildi

-Zanlıların çıkarılışı ve araçlara bindirilmesi



( KARS ) KARS



- Kars’ta. Faikbey Caddesi üzerinde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada ağır yaralan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emrah Şık’ın cinayet zanlıları Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ekiplerince olayın ardından saklandıkları yerde yakalandı. Yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Emrah Şık’ın cinayet zanlıları Ş.K.,Y.K., H.K. ve Y.K.’nın Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan cinayet zanlıları, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Asayiş Şube Müdürlüğü’nden çıkarılarak zırhlı araçlara bindirilerek Adliye’ye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen cinayet zanlıları bugün mahkemeye çıkarılacak.

