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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
1 kişinin hayatını kaybettiği kamyon yangınının görüntüleri ortaya çıktı

1 kişinin hayatını kaybettiği kamyon yangınının görüntüleri ortaya çıktı

-cep telefonu görüntüsü-

Cep Telefonu Yangına Müdahale Kamyon Yangını 

-yangından görüntü
-ekiplerin yangına müdahale etmesi
-detaylar
-arşiv görüntüler

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te park halindeki kamyonda piknik tüpü tutuşması sonrası çıkan yangında Seyfullah Yaka (21) hayatını kaybederken, yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna anbean kaydedildi. Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında merkeze bağlı Kayabaşı mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde park halindeki 52 K 5979 plakalı kamyonda çıkan yangın bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ön kısmı alev alan kamyona hızlı bir şekilde müdahale ettiği görülüyor. Yangın söndürüldükten sonra kamyonun iç kısmına bakan ekipler gece evine gitmeyip kendilerine ait kamyonda uyuduğu öğrenilen 21 yaşındaki Seyfullah Yaka’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.
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