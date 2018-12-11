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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
1 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

1 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

-güvenlik kamerası-

Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası Öğretmen Sağlık Ekipleri Öğretmenlik 

-araçların kırmızı ışıkta beklemeleri
-kaza yapan aracın sağ şeritten takla atarak gelmesi
-aracın takla atması
-aracın durması

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de geçtiğimiz gün bir otomobilin takla attığı kaza kameralara yansıdı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Sarayköy ilçesi Osman Akca Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kentteki özel bir lisede öğretmenlik yaptığı öne sürülen Ali Şen (25) idaresindeki 45 HD 0531 plakalı otomobil, yoğun sisin olduğu bölgede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sisin etkili olduğu karayolunda otomobilin bariyerlere çarparak takla attığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sisli havada kırmızı ışıklarda bekleyen araçların yanında bulunan servis yoluna giren otomobilin demir bariyerlere çarparak takla atması yer alıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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