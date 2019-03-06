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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
1 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

1 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kazaya karışan araçlardan detay

Hastane Trafik Kazası Bild Kamera Güvenlik Kamerası 

-Polis ekibinin kaza yerinde inceleme yapması
-Güvenlik kamerasında kazanın oluş anı
-Kazaya karışan araçların çekilmesi
-Detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de iki aracın çarpıştığı trafik kazasında karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Ağaç İşleri 27. Cadde ile 34. Cadde kavşağında Hasan G.'nin kullandığı 38 ZF 177 plakalı otomobil ile Yüksel D.'nin kullandığı 25 EK 200 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gültekin Y.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Gültekin Y. kaldırıldığı şehir hastanesinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan sürücüler Hasan G. ve Yüksel D. ile Uğur Y., İdris D. olay yerine gelen ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
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