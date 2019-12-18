1. Keşan Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı

-mustafa helvacıoğlu konuşma

-öğrencilerle röp.

-turnuva görüntüler

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne’nin Keşan ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Keşan'da ilk defa düzenlenen "Keşan Birinci Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası", öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyona Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ile birlikte öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.

Keşan Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, aralarında mangala, pentago, reversi, kulami gibi 7 ayrı zeka oyunun olduğu toplam 3 kategoride turnuva düzenlendi ve aynı zamanda Robotik, Yazılım Tasarım, Fen - Teknoloji - Matematik- Mühendislik (FeTeMM) Atölyelerinde danışman öğretmenler rehberliğinde öğrenciler tarafından yapılan ürünler sergilendi. Ürünlerini sergileyen öğrenciler, projelerini anlatmanın mutluluğunu yaşarken, turnuvaya katılan öğrenciler ise önemli olanın kazanmak değil, birlikte oyun oymanın olduğunu belirttikleri zeka oyunları yarışmasında galip gelebilmek için ter döktü.



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