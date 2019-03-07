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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
1’inci PDR günleri yoğun katılım ile gerçekleştirildi İzle

1’inci PDR günleri yoğun katılım ile gerçekleştirildi İzle

Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, Beykent Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Süslü ve Beykent Üniversitesi Eğitim Koordinatörü Faruk Küçüködük ile röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Öğretmenler Rehber Öğretmen Sosyal Sorumluluk Projesi Öğrenciler Sosyal Sorumluluk 


- Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ile Beykent Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 1’inci PDR Günleri gerçekleştirildi.
Etkinliğe, İstanbul’un çeşitli bölgelerinden katılım gösteren rehber öğretmenlerinin ilgisi büyük oldu. Etkinlik, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 3.000’e yakın başvurunun içinden 1000 rehber öğretmenin katıldığı etkinliğe İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, Beykent Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Süslü ve Beykent Üniversitesi Eğitim Koordinatörü Faruk Küçüködük katıldı.
“Rehber öğretmenlerine büyük görevler düşüyor” Rehber öğretmenlerine, alanları ile ilgili çeşitli eğitimler ve seminerler verdiklerini söyleyen Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, “Gençlerimizin, çocuklarımızın başarılı, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi çok önemli. Hem anne baba olarak hem de öğretmenler olarak çocuklarımızdan beklentilerimiz var. Ancak biz bu beklentiler içerisindeyken “Çocuklarımız ne istiyor, onlar nasıl mutlu olacaklar” bu soruları sormayı unutuyoruz. Bu anlamda da burada rehberlik öğretmenlerine büyük görevler düşüyor” dedi.
Topluma mutlu bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yapan Aydınoğlu, “Öğretmenlerimiz elinden geleni yapıyor ama bu yolda kat edilecek daha çok yol var. Bu nedenle eğitimcilerimizin de eğitilmesi çok önemli” şeklinde konuştu.
“Duayenler ile öğretmenlerimizi bir araya getirdik” Üniversite olarak birçok sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer aldıklarını ifade eden Beykent Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Süslü, “Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız toplantılarda böyle bir etkinliği düzenleyebileceğimizi konuştuk. İstanbul ilinde bulunan rehber öğretmenleri için faydalı olacağına inanıyoruz. Eğitim sektöründe birçok gelişme hızlı bir şekilde ilerliyor. Bizde bu konunun duayenleri ile öğretmenlerimizi bir araya getirdik. Bu hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz için çok önemli. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde hem İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze hem de diğer paydaş kuruluşlara destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek cümlelerini sonlandırdı. “İstanbul’da bulunan bütün rehber öğretmenlerine ulaşacağız” İstanbul’da toplam 39 ilçe olduğunu belirten Beykent Üniversitesi Eğitim Koordinatörü Faruk Küçüködük, “Her ilçedeki rehber öğretmenlerine bu imkânı sunmak istedik. İstanbul’da yaklaşık 4 bin rehber öğretmeni var. Ancak salon sayıyı karşılayamadığı için 1000 rehber öğretmeni ile düzenledik bu etkinliği. Bu yıl ilk defa Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile PDR günleri düzenledik. 12 Nisan’da yine Küçükçekmece’de düzenleyeceğiz. Böylece İstanbul’da ki bütün rehber öğretmenlerine ulaşacağız” dedi.
(DS-
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