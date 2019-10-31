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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
1’i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama İzle

1’i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama İzle

Gözaltına alınan 10 kişinin sağlık kontrolü için hastaneye getirilmeleri

Sağlık Ekibi Adli Kontrol Polis Memuru Silahlı Kavga Pompalı Tüfek 

-Şüphelilerin geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye çıkarılması
-Arşiv görüntüler

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da iki grup arasında çıkan ve 1’i polis 2 kişinin silahla yaralandığı olayda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 kişiden 2'si tutuklandı. Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Mezbaha Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan kavga üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü ekibi, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu esnada kavga eden taraflardan birisi pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmesi üzerine olaya müdahale eden polis memuru Yücel K. ile oradan geçmekte olan Zafer Ş. isimli vatandaş seken saçmalardan yaralandı. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru Yücel K. ile Zafer Ş., ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olay anında 3 kişiyi daha sonrada kavgaya karıştığı ileri sürülen 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlana 10 kişi, Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.A. ile R.A. tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne konarken, diğer 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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