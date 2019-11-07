1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı kaza kamerada

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta yolcu minibüsü devrildi, kazada biri çocuk 10 kişi yaralandı. Zonguldak'ta kamyonet ile çarpışan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Zonguldak’ta yolcu taşımacılığı yapan yolcu minibüsü refüje çarparak devrildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan yolculardan 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ta kent merkezinde Asma Mahallesi kent merkezi arası yolcu taşımacılığı yapan Hasan K., idaresinde 67 M 0248 minibüs karşıdan gelen 06 GA 3880 plakalı araç ile çarpıştı. İddiaya göre 06 GA 3880 plakalı aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü; Hasan K. idaresindeki 67 M 0248 minibüsüne yandan çaptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücü refüje çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre minibüs sürücüsü Hasan K. ve araçta bulunan yolcular vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar araç içinde bulunan yaralılar müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Yaralılarını sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasında Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla gelen minibüsün 3 yol ağzında trafiğe kapalı alandan ana yola çıkmaya çalışan hafif ticari araca çarptığı, ardından ise kaldırıma çarparak devrildiği görülüyor.



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