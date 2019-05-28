1’i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

-Hafif ticari aracın minibüse arkadan çarpması

-arşiv görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da dün meydana gelen ve 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay dün öğlen saatlerinde Diyarbakır-Mardin Karayolu 13. kilometresinde yaşandı. 47 AH 872 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır’a seyir halindeyken yolcu almak için durağa yanaşmak üzere olan 21 M 0356 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu minibüsü taklalar atarak şarampole yuvarlandı. 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

