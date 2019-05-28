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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
1’i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

1’i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

-Güvenlik kamerası-

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-Hafif ticari aracın minibüse arkadan çarpması
-arşiv görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da dün meydana gelen ve 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay dün öğlen saatlerinde Diyarbakır-Mardin Karayolu 13. kilometresinde yaşandı. 47 AH 872 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır’a seyir halindeyken yolcu almak için durağa yanaşmak üzere olan 21 M 0356 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu minibüsü taklalar atarak şarampole yuvarlandı. 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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