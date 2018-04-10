1 hektarlık orman kül oldu Haberi



- Bursa'nın dağ ilçesi Orhaneli'de henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Orhaneli ilçesine Çöreler Mahallesinde kızılçam ormanından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Örtü yangını şeklinde devam eden alevlerin ormanlık alana kadar ulaştığını belirten Orhaneli Orman İşletme Müdürü Sadettin Özer, "Ekiplerimizin hızlı ve başarılı müdahalesi sonucu yangını büyümeden kontrol altına aldık. Yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü" diye konuştu.



