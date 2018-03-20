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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
1 günlük kazançlarını Afrin’deki Mehmetçiklere bağışladılar

1 günlük kazançlarını Afrin’deki Mehmetçiklere bağışladılar

1 günlük kampanya yapan kooperatifin minibüslerine ait detaylar

Güzergah Kooperatif Muhabir Harekete Geç Irak 

- Bir şoförün aracına kampanya afişi asmasına ait detaylar
- Minibüse yolcuların binmesine ait detaylar
- Minibüsün harekete geçmesine ait detaylar
- Körfez Birlik Taşıyıcılar Kooperatifi yöneticisi Öztürk Turhan ile RÖP.
- Minibüslere ait detaylar
- Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi ile RÖP.
- Minibüslere ait detaylar
- Şoförlerden İbrahim Özyavaş’ın açıklamaları
- Şoförlerden Salih Bal’ın açıklamaları
- Yolculardan Ahmet Sak’ın açıklamaları
- Yolculardan Şaziye Davranlı’nın açıklamaları

( BALIKESİR - HD) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan S.S Körfez Birlik Taşıyıcılar Kooperatifi bünyesindeki minibüs şoförleri 1 günlük kazançlarının tamamını Afrin’de terör mücadelesi yapan Mehmetçiklere bağışladılar. Özcan Turhan başkanlığında faaliyetlerini sürdüren kooperatif bünyesindeki 37 minibüs Ayvalık-Edremit güzergahı arasında 2 kez gidip gelerek yaptıkları 4’er tur olmak üzere 148 seferden elde edecekleri 1 günlük gelirin tamamını Afrin’deki Mehmetçiklere bırakması ise yolcular tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı. Yaptıkları anlamlı destek ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan S.S Körfez Birlik Taşıyıcılar Kooperatifi yöneticilerinden Öztürk Turhan, 1 günlük cirolarının tamamını tek kuruşuna dokunmadan Afrin’deki Kahraman Mehmetçiklere bağışlayacaklarını söyledi.

(SS-
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