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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü - HAKKARİ

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü - HAKKARİ

- 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü - ASDEP personeli yaşlıları evlerinde ziyaret etmeleri - Personelin yaşlılara hediyeler vermesi - ASDEP personelinin hastanedeki yaşlılara ziyaret detaylar1 Ekim Dünya Yaşlılar GünüHAKKARİ (AA) - Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hediye Yetkin, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçedeki yaşlıları ziyaret etti.Dünya üzerinde çeşitli etkinliklerle kutlanan gün kapsamında ilçedeki yaşlılarla bir araya gelen Yetkin, beraberindeki personellerle ev ziyaretleri gerçekleştirdi.Yetkin, daha sonra Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi gören yaşlıları ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Hastane 

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