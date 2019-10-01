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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü - ANKARA

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü - ANKARA

- Sağlık çadırından görüntüler - Sağlık taraması - Tansiyon ölçümü - Piknikten görüntüler - Oyun havası eşliğinde oynayanlar - Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un konuşması - Dr. Buse Gökase'nin konuşması1 Ekim Dünya Yaşlılar GünüANKARA (AA) - 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, Kahramankazan'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sağlık taramaları yapılan yaşlılar, piknikte bocce oynadı, oyun havalarıyla eğlendi.Etkinlikler kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü, kurduğu sağlık çadırında yaşlılara sağlık taraması yaptı, belediye ise spor ve piknik alanında yaşlılar için piknik programı düzenledi.
İlçede her hafta salı günü kurulan halk pazarına gelen yaşlı vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi. Etkinliklere katılan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da sağlık çadırında tansiyonunu ölçtürdü, piknik alanında yaşlılarla Ankara oyun havaları oynadı.

Sağlık Taraması Piknik Alanı Halk Pazarı 

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