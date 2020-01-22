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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
1 dakikada 20 yaprak sarma yiyip yarım altını kaptı Haberi

1 dakikada 20 yaprak sarma yiyip yarım altını kaptı Haberi

Genel görüntüler

Yarış Yaprak Sarma 

-Katılanlardan görüntü
-Yaprak sarma yenmesi
-Detaylar
-Mehmet Bilgin röportaj
-Ödülün verilmesi

( ADANA )- Yaprak sarma yarışması renkli görüntülere sahne oldu ADANA

- Adana’da bir ev yemekçisinin açılışında düzenlenen yaprak sarma yeme yarışması renkli görüntüler oluşturdu. 1 dakikada 20 yaprak sarmasını bitiren genç, yarım altının sahibi oldu. 01 Burda Alışveriş Merkezi’nde bir ev yemekçisi açıldı. İşletme, açılışa özel yaprak sarma yeme yarışması düzenledi.
12 kişi, yarışmada 20 yaprak sarmasını en hızlı yemek için kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada 19 yaşındaki Mehmet Bilgin, 1 dakikada 20 yaprak sarmasını yiyerek birinci olup yarım altın kazandı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilgin, “Doydum. Çok zorlanmadım normalde de hızlı yemek yiyorum. Güzeldi” diye konuştu.
Bilgin, ödülünü işletme sahibinden aldı. Düzenlenen yarışma ise renkli görüntülere sahne oldu.
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